Rheinmetall намерен поставить странам Европы почти 500 танков Panther

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году.

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt .

После презентации в июне нового танка Panther на него наблюдается высокий спрос, информировал Паппергер. "В Европе к 2030 году будет заменено около 1 тыс. из 8 тыс. танков. Вместе с нашим новым танком Panther мы хотим поставить как минимум половину, то есть около 500 единиц техники", - отметил он. По его словам, новый образец предложен более чем 20 странам.

Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.