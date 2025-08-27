    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 12:46
    Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

    Самый большой завод по производству боеприпасов в Европе, построенный оружейной компанией Rheinmetall AG в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония), начинает работу в среду.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg.

    Предприятие планирует выйти на полную мощность в 2027 году: тогда завод сможет производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год. Компания также планирует с 2026 года собирать там установки реактивной артиллерии.

    Завод заложили в начале 2024 года и должны были запустить поздней весной или летом того же года, однако строительство затянулось.

    По данным Bloomberg, Rheinmetall AG закончил сооружение еще одной крупной фабрики - в Веце вблизи границы с Нидерландами, где будет идти сборка отсеков фюзеляжей для истребителей-бомбардировщиков F-35.

    В понедельник Rheinmetall AG также объявила о намерении построить цехи по производству боеприпасов в Болгарии, вместе с пороховым заводом. У концерна есть предприятия в Испании и Венгрии, строится еще одно в Литве; идут переговоры о сотрудничестве с правительством Латвии. Также, по данным Bloomberg, компания содержит предприятие по ремонту танков в Украине. Но в августе председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что проект создания завода по выпуску боеприпасов в Украине отложен из-за бюрократических сложностей, но в детали вдаваться не стал.

    Английская версия Английская версия
    Rheinmetall opens Europe’s largest artillery ammunition factory

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей