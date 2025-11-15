РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были зафиксированы в разных регионах РФ.

Больше всего - 25 - было сбито над Рязанской областью, еще 17 - над Ростовской областью.