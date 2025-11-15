РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 09:29
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были зафиксированы в разных регионах РФ.
Больше всего - 25 - было сбито над Рязанской областью, еще 17 - над Ростовской областью.
