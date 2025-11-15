Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 09:29
    РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны РФ.

    По данным ведомства, дроны были зафиксированы в разных регионах РФ.

    Больше всего - 25 - было сбито над Рязанской областью, еще 17 - над Ростовской областью.

    Россия Украина БПЛА ПВО российско-украинская война
    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

