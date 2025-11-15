İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:37
    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri gecə saatları ərzində Ukraynaya məxsus 64 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) məhv edib.

    Bu barədə "Report" Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Qurumun məlumatına görə, dronlar Rusiyanın müxtəlif bölgələrində qeydə alınıb.

    Bildirilib ki, 25 PUA Ryazan, daha 17-si isə Rostov vilayəti üzərində vurulub.

    Rusiya PUA Ukrayna
    РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti