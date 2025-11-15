Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub
- 15 noyabr, 2025
- 09:37
Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri gecə saatları ərzində Ukraynaya məxsus 64 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) məhv edib.
Bu barədə "Report" Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Qurumun məlumatına görə, dronlar Rusiyanın müxtəlif bölgələrində qeydə alınıb.
Bildirilib ki, 25 PUA Ryazan, daha 17-si isə Rostov vilayəti üzərində vurulub.
