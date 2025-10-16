РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, есть погибшие и раненые
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 16:47
Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование "Юг" в соцсетях.
Согласно информации, в результате атаки имеются погибшие и раненые.
"Утром, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенного в тыловой и относительно спокойной части страны", - говорится в сообщении.
Последние новости
17:35
Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с АзербайджаномВнешняя политика
17:22
32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице АвстрииДругие страны
17:20
Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в АзербайджанИнфраструктура
17:19
Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливоВ регионе
17:08
К производителям из Азербайджана выдвинуто новое требование для экспорта в Европу - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
17:07
Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничестваФинансы
17:01
Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млнЭто интересно
16:59
Хенна Вирккунен: Финансирование по Rearm Europe – Readiness 2030 составит 800 млрд евроДругие страны
16:56