РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, есть погибшие и раненые

Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование "Юг" в соцсетях.

Согласно информации, в результате атаки имеются погибшие и раненые.

"Утром, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенного в тыловой и относительно спокойной части страны", - говорится в сообщении.