    РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 16:47
    РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, есть погибшие и раненые

    Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование "Юг" в соцсетях.

    Согласно информации, в результате атаки имеются погибшие и раненые.

    "Утром, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенного в тыловой и относительно спокойной части страны", - говорится в сообщении.

    Россия Украина российско-украинская война погибшие раненые
    Rusiya Ukrayna ordusunun təlim bölməsinə raket zərbəsi endirib, ölən və yaralananlar var

