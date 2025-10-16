İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Rusiya Ukrayna ordusunun təlim bölməsinə raket zərbəsi endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Rusiya Ukrayna ordusunun təlim bölməsinə raket zərbəsi endirib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunlarının təlim bölməsinə iki ballistik raketlə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Cənub" əməliyyat komandanlığı sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Hücum nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. "Səhər saatlarında Rusiya Ukraynaya, xüsusilə də Quru Qoşunlarının arxa cəbhədə yerləşən təlim bölmələrindən birinin ərazisinə iki ballistik raketlə kütləvi zərbə endirib", - məlumatda qeyd olunur.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Raket atəşi
