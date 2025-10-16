Rusiya Ukrayna ordusunun təlim bölməsinə raket zərbəsi endirib, ölən və yaralananlar var
- 16 oktyabr, 2025
- 16:50
Rusiya Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunlarının təlim bölməsinə iki ballistik raketlə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Cənub" əməliyyat komandanlığı sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Hücum nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. "Səhər saatlarında Rusiya Ukraynaya, xüsusilə də Quru Qoşunlarının arxa cəbhədə yerləşən təlim bölmələrindən birinin ərazisinə iki ballistik raketlə kütləvi zərbə endirib", - məlumatda qeyd olunur.
