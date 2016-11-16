Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайного положения во Франции продлят до весны 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Франсуа Олланд в интервью телеканалам France 24, TV5 и радиостанции RFI.

"Есть порядка 600 французов или лиц, ранее постоянно проживавших во Франции, которые сейчас находятся в Сирии и Ираке среди террористов. Еще около 220 французских моджахедов там погибли", - сообщил он.

Как подчеркнул Олланд, уровень террористической угрозы по-прежнему крайне высок. "Я хочу, чтобы чрезвычайное положение было продлено до выборов", - сказал он.

Отметим, режим ЧП во Франции был введен после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и в столичном пригороде Сен-Дени, когда от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. Сначала он был введен на 12 дней, затем на три месяца. С тех пор срок действия особого положения по решению парламента несколько раз продлевался.

Напомним, 23 апреля следующего года состоится первый тур президентских выборов во Франции, возможный второй - 7 мая.