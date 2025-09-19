Reuters: Возвращение базы Баграм может обернуться вторжением США в Афганистан

План президента США Дональда Трампа по возвращению контроля над авиабазой Баграм может обернуться для Вашингтона повторным вторжением в Афганистан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их данным, возвращение контроля над авиабазой может потребовать от американского руководства переброски более чем 10 тыс. военнослужащих, а также развертывания современных систем противовоздушной обороны.

В конечном счете "это может выглядеть как повторное вторжение в страну", отмечает Reuters. Источники агентства отмечают, что американское руководство "не осуществляет активного планирования возвращения авиабазы Баграм военным путем". По их данным, даже в случае возвращения авиабазы под контроль США потребовалось бы немало усилий для "зачистки и удержания огромного периметра вокруг нее, чтобы не допустить использования этой территории для осуществления ракетных атак против американских военнослужащих".

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс заявил, что американское правительство предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм в Афганистане. По словам Трампа, одна из причин этого заключается в том, что база "находится всего в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие".