İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Reuters": Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 07:45
    Reuters: Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Baqram aviabazası üzərində nəzarəti geri qaytarmaq planı Vaşinqton üçün Əfqanıstana təkrar müdaxilə ilə nəticələnə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi keçmiş və hazırkı amerikalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, aviabaza üzərində nəzarəti geri qaytarmaq Amerika rəhbərliyindən 10 mindən çox hərbçinin göndərilməsini, həmçinin müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsini tələb edə bilər ki, bu da ölkəyə təkrar müdaxilə kimi görünə bilər.

    Agentliyin mənbələri qeyd edirlər ki, Amerika rəhbərliyi Baqram aviabazasının hərbi yolla geri qaytarılmasının aktiv planlaşdırılmasını həyata keçirmir. Onların məlumatına görə, hətta aviabaza ABŞ-nin nəzarətinə qayıtsa belə, amerikalı hərbçilərə qarşı raket hücumlarının həyata keçirilməsinə yol verməmək üçün onun ətrafındakı nəhəng perimetri təmizləmək və saxlamaq xeyli səy tələb olunacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Tramp Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə birgə mətbuat konfransında bildirmişdi ki, Amerika hökuməti Əfqanıstandakı Baqram aviabazası üzərində nəzarəti geri qaytarmaq üçün cəhdlər edir. Trampın sözlərinə görə, bunun səbəblərindən biri bazanın "Çinin öz nüvə silahlarını istehsal etdiyi yerdən cəmi bir saat uçuş məsafəsində yerləşməsidir".

    Baqram aviabazası ABŞ Əfqanıstan
    Reuters: Возвращение базы Баграм может обернуться вторжением США в Афганистан

    Son xəbərlər

    08:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Digər ölkələr
    08:00

    "Formula 1": Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Formula 1
    07:45

    "Reuters": Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    Digər ölkələr
    07:24

    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:51

    Kanada və Meksika ABŞ ilə əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:10

    Maduro ABŞ-ni Venesuelada kukla dövlət qurmaq cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    05:43

    BMT: Qəzzadakı müharibə səbəbindən bir milyondan çox insan köçkün düşüb

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp Tayvana 400 milyon dollarlıq hərbi yardım göstərməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    04:53

    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti