Reuters: В Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛА

Аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Дании.

В полиции подтвердили обнаружение дронов рядом с аэропортом Ольборга. На данный момент воздушное пространство закрыто, на месте работают правоохранители.