Reuters: В Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛА
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 02:18
Аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Дании.
В полиции подтвердили обнаружение дронов рядом с аэропортом Ольборга. На данный момент воздушное пространство закрыто, на месте работают правоохранители.
Последние новости
03:20
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в ВенесуэлеДругие страны
02:43
Фото
Мехрибан Алиева приняла участие в специальной сессии ООН, посвященной детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниямиВнешняя политика
02:21
В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и ЭстонииВнешняя политика
02:18
Reuters: В Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛАДругие страны
01:56
Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лицВнешняя политика
01:37
Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружияДругие страны
01:36
Фото
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-ЙоркеВнешняя политика
01:21
Фото
Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД БенинаВнешняя политика
01:07