    KİV: Danimarkada hava limanı PUA-lar səbəbindən bağlanıb

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 04:05
    KİV: Danimarkada hava limanı PUA-lar səbəbindən bağlanıb

    Danimarkanın Olborq şəhərinin hava limanı naməlum dronlara görə müvəqqəti bağlanıb və 3 reys başqa hava limanlarına yönləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Danimarka polisinə istinadən məlumat yayıb.

    Polis Olborq hava limanı yaxınlığında dronların aşkar edildiyini təsdiqləyib. Hazırda hava məkanı bağlıdır və hüquq-mühafizə orqanları hadisə yerindədir.

    hava limanı Danimarka PUA
