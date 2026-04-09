Reuters: В Cенате США рассматривают ограничение военных полномочий Трампа

Американские сенаторы на следующей неделе предпримут очередную попытку утвердить резолюцию, нацеленную на завершение военного противостояния с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

По его словам, представители Демократической партии также намерены добиться того, чтобы глава Белого дома Дональд Трамп был обязан заручаться согласием Конгресса перед проведением каких-либо дальнейших военных операций.

Шумер подверг критике вооруженное противостояние с Ираном, указав, что оно не привело к ослаблению иранского руководства и не остановило ядерную программу Тегерана, однако спровоцировало рост мировых цен на энергоносители.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.