    Reuters: В Cенате США рассматривают ограничение военных полномочий Трампа

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 07:55
    Reuters: В Cенате США рассматривают ограничение военных полномочий Трампа

    Американские сенаторы на следующей неделе предпримут очередную попытку утвердить резолюцию, нацеленную на завершение военного противостояния с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

    По его словам, представители Демократической партии также намерены добиться того, чтобы глава Белого дома Дональд Трамп был обязан заручаться согласием Конгресса перед проведением каких-либо дальнейших военных операций.

    Шумер подверг критике вооруженное противостояние с Ираном, указав, что оно не привело к ослаблению иранского руководства и не остановило ядерную программу Тегерана, однако спровоцировало рост мировых цен на энергоносители.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Сенат США Чак Шумер
    "Reuters": ABŞ Senatında Trampın hərbi səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması nəzərdən keçirilir

    08:16

    На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:03

    "Хезболлах" заявил об ответных мерах после израильских ударов по Ливану

    Другие страны
    07:55

    Reuters: В Cенате США рассматривают ограничение военных полномочий Трампа

    Другие страны
    07:17

    В Израиле сообщили о гибели 42 человек с начала операции "Рык льва"

    Другие страны
    06:40

    В Ливане объявлен траур

    Другие страны
    06:08

    Посол Пакистана в США: Перемирие в Ливане было четко отражено в тексте соглашения

    В регионе
    05:24

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    04:50

    КСИР ввел новые правила прохода через Ормузский пролив из-за минной угрозы

    В регионе
    04:13

    Трамп: НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна

    Другие страны
