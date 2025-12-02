Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он покинул свою страну в течение недели.

Как передает Report, об этом говорится в материале агентства Reuters.

По словам источников агентства, беседа лидеров продолжалась менее 15 минут. В ней Трамп "сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору". Как уточняется в материале, этот срок истек в пятницу, 28 ноября. В связи с этим Трамп 29 ноября написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым".

По версии агентства, Мадуро в разговоре с Трампом выразил готовность покинуть страну с членами семьи, если в отношении них будет объявлена "полная юридическая амнистия, включая отмену всех американских санкций". Мадуро также потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося него разбирательства, а также отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Трамп, по словам источников, "отверг большую часть" требований Мадуро. По сведениям агентства, переговоры относительно возможности того, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу, могут быть продолжены.