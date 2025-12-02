Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 05:44
    Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

    Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он покинул свою страну в течение недели.

    Как передает Report, об этом говорится в материале агентства Reuters.

    По словам источников агентства, беседа лидеров продолжалась менее 15 минут. В ней Трамп "сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору". Как уточняется в материале, этот срок истек в пятницу, 28 ноября. В связи с этим Трамп 29 ноября написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым".

    По версии агентства, Мадуро в разговоре с Трампом выразил готовность покинуть страну с членами семьи, если в отношении них будет объявлена "полная юридическая амнистия, включая отмену всех американских санкций". Мадуро также потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося него разбирательства, а также отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Трамп, по словам источников, "отверг большую часть" требований Мадуро. По сведениям агентства, переговоры относительно возможности того, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу, могут быть продолжены.

    Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла наркотрафик
    Elvis

    Последние новости

    05:44

    Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

    Другие страны
    05:19

    В Перу из-за схода оползня погибли 13 человек

    Другие страны
    04:55

    Япония в феврале запустит 7-й спутник "Митибики" для "японской GPS"

    Другие страны
    04:27

    Карл III лишил своего младшего брата последних королевских титулов

    Другие страны
    03:46

    Стармер заявил, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии

    Другие страны
    03:18

    Госдеп одобрил обучение пилотов и обслуживание вертолетов для Эр-Рияда

    Другие страны
    02:59

    Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20

    Другие страны
    02:22

    Ракета Vega-C вывела на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-7

    Другие страны
    02:17

    В Польшу прибыла очередная партия из 32 танков Abrams в новейшей версии

    Другие страны
    Лента новостей