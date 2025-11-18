Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 05:55
    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Американский президент Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой.

    Как передает Report, об этом информационному агентству Reuters сообщил представитель Белого дома высокого ранга.

    "Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом. Поэтому, если это включено [в текст законопроекта], президент, думаю, рассмотрел бы возможность его подписания", - сказал источник.

    "Он бы это подписал", - повторил представитель Белого дома, имея в виду упомянутый законопроект. "Он об этом сигнализировал минувшим вечером", - напомнил чиновник, имея в виду, что Трамп фактически поддержал эту законотворческую инициативу.

    При этом представитель Белого дом подчеркнул, что переговоры России и США об урегулировании российско-украинскго конфликта продолжаются. "Мы, определенно, все еще занимаемся этим. Это просто не находилось в центре новостей, потому что у нас происходит очень многое", - отметил чиновник.

    Напомним, что законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

