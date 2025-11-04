Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 01:58
    Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

    Президент США Дональд Трамп 18 ноября примет в Белом доме наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника вашингтонской администрации.

    Как отмечается в публикации, кронпринц посетит США с визитом в то время, когда Вашингтон добивается от Эр-Рияда присоединения к Авраамовым соглашениям. Белый дом пока официально не сообщал о визите. Агентство не привело других подробностей.

    Американская администрация неоднократно подчеркивала, что пытается обеспечить присоединение к Авраамовым соглашениям прежде всего Саудовской Аравии.

    Дональд Трамп Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
    KİV: Tramp noyabrın 18-də Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsini qəbul edəcək

    Последние новости

    02:17

    СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего

    Другие страны
    01:58

    Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

    Другие страны
    01:26

    В Израиле одобрили к первому чтению законопроект о казни для террористов

    Другие страны
    00:49

    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Другие страны
    00:21

    Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

    Другие страны
    00:18

    Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь Украине

    Другие страны
    00:12

    Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборами

    Другие страны
    00:06

    Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"

    Другие страны
    23:55

    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей