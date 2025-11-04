Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп 18 ноября примет в Белом доме наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника вашингтонской администрации.

Как отмечается в публикации, кронпринц посетит США с визитом в то время, когда Вашингтон добивается от Эр-Рияда присоединения к Авраамовым соглашениям. Белый дом пока официально не сообщал о визите. Агентство не привело других подробностей.

Американская администрация неоднократно подчеркивала, что пытается обеспечить присоединение к Авраамовым соглашениям прежде всего Саудовской Аравии.