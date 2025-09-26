Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 21:49
США считают отказ Индии от закупок российской нефти ключевым условием для заключения торгового соглашения.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, "переговорщики со стороны США сообщили индийским коллегам, что ограничение закупок российской нефти необходимо для сокращения размера пошлин и заключения торгового соглашения" между Вашингтоном и Нью-Дели. Американская сторона считает, что торговые переговоры "идут хорошо", но "требуется дополнительная работа по устранению основных озабоченностей США касательно обеспечения доступа к рынкам, торгового дефицита и поставок нефти из РФ".
Последние новости
22:19
Фото
В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войныВнешняя политика
22:06
СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров СШАДругие страны
21:49
Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделкиДругие страны
21:32
Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные посланияВнешняя политика
21:28
ООН поддерживает продление договоров о разоруженииДругие страны
21:12
В некоторых районах Баку временно отключат электроэнергиюЭнергетика
21:02
Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные событияВ регионе
21:02
Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"Футбол
20:39