Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

    • 26 сентября, 2025
    • 21:49
    США считают отказ Индии от закупок российской нефти ключевым условием для заключения торгового соглашения.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их данным, "переговорщики со стороны США сообщили индийским коллегам, что ограничение закупок российской нефти необходимо для сокращения размера пошлин и заключения торгового соглашения" между Вашингтоном и Нью-Дели. Американская сторона считает, что торговые переговоры "идут хорошо", но "требуется дополнительная работа по устранению основных озабоченностей США касательно обеспечения доступа к рынкам, торгового дефицита и поставок нефти из РФ".

