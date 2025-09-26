"Reuters": ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edir
- 26 sentyabr, 2025
- 22:44
ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almaqdan imtinasını ticarət sazişinin bağlanması üçün əsas şərt hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, ABŞ tərəfindən danışıqları aparan şəxslər hindistanlı həmkarlarına tarifləri azaltmaq və Vaşinqtonla Yeni Dehli arasında ticarət sazişi bağlamaq üçün Rusiya neftinin alışının məhdudlaşdırılmasının zəruri olduğunu bildiriblər.
Amerika tərəfi hesab edir ki, ticarət danışıqları yaxşı irəliləyir, lakin ABŞ-nin bazara çıxış, ticarət kəsirləri və Rusiyadan neft tədarükü ilə bağlı əsas narahatlıqlarını həll etmək üçün əlavə iş lazımdır.
