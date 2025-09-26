İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    "Reuters": ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edir

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 22:44
    Reuters: ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almağı dayandırmasını ticarət sazişi üçün əsas şərt hesab edir

    ABŞ Hindistanın Rusiya neftini almaqdan imtinasını ticarət sazişinin bağlanması üçün əsas şərt hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ tərəfindən danışıqları aparan şəxslər hindistanlı həmkarlarına tarifləri azaltmaq və Vaşinqtonla Yeni Dehli arasında ticarət sazişi bağlamaq üçün Rusiya neftinin alışının məhdudlaşdırılmasının zəruri olduğunu bildiriblər.

    Amerika tərəfi hesab edir ki, ticarət danışıqları yaxşı irəliləyir, lakin ABŞ-nin bazara çıxış, ticarət kəsirləri və Rusiyadan neft tədarükü ilə bağlı əsas narahatlıqlarını həll etmək üçün əlavə iş lazımdır.

    Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

