Reuters: США и Катар "заполнят вакуум" после запрета ЕС на импорт газа из РФ

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 02:36
    Европейский союз сможет полностью заменить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) альтернативными поставками с 2027 года без серьезных ценовых потрясений благодаря бурно развивающимся проектам в США и Катаре.

    Как передает Report, об этом пишет Reuters.

    По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, Россия поставляет в Европейский союз 21 млн тонн СПГ в год, из которых 15,5 млн тонн - по долгосрочным контрактам.

    Это незначительно по сравнению с прогнозируемым ростом мировых экспортных мощностей СПГ на 161 млн тонн в год к 2027 году, приводит агентство данные Rabobank.

    "2027 год - ключевой год для ввода в эксплуатацию новых экспортных мощностей СПГ, особенно из США и Катара. … Поступающего в эксплуатацию объема будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит российского СПГ, особенно если российский СПГ сможет поставляться на другие рынки, например, в Китай", - заявила энергетический стратег Флоренс Шмит.

    В Rabobank считают, к концу 2027 года США увеличат объемы поставок более чем на 50 млн тонн в год по сравнению с показателями 2025 года, что укрепит их позиции ведущего экспортёра.

    По данным Energy Aspects, США уже поставляют более 50% СПГ в ЕС, и эта доля может увеличиться до 70%.

    Ожидается, что Катар увеличит поставки примерно на 31 млн тонн в год благодаря расширению Северного месторождения, в то время как Канада и Нигерия также откроют новые проекты.

    Напомним, что в четверг ЕС согласовал 19-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции предусматривают запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, на год раньше, чем планировалось изначально.

