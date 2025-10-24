KİV: ABŞ və Qətər Aİ-nin Rusiya qazına qadağasından sonrakı boşluğu dolduracaq
Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ və Qətərdə sürətlə inkişaf edən layihələr sayəsində 2027-ci ildən etibarən əhəmiyyətli qiymət şokları olmadan Rusiyanın mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) idxalını alternativ təchizatla tamamilə əvəz edə biləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" xəbər verib.
Mayeləşdirilmiş Təbii Qaz İdxalçıları Beynəlxalq Qrupunun məlumatına görə, Rusiya Avropa İttifaqına ildə 21 milyon ton LNG tədarük edir ki, bunun 15,5 milyon tonu uzunmüddətli müqavilələr çərçivəsindədir.
"Rabobank"ın məlumatlarına görə, bu, 2027-ci ilə qədər qlobal LNG ixrac gücünün ildə 161 milyon ton artım proqnozu ilə müqayisədə əhəmiyyətsizdir.
"2027-ci il xüsusən ABŞ və Qətərdən yeni mayeləşdirilmiş təbii qazın ixrac güclərinin istismara verilməsi üçün əsas ildir. Gələn həcm, xüsusən Rusiyanın mayeləşdirilmiş təbii qazı Çin kimi digər bazarlara tədarük edilə bilsə, Rusiyanın mayeləşdirilmiş təbii qazının çatışmazlığının kompensasiyası üçün kifayət edəcək", - enerji strateqi Florens Şmidt bildirib.
"Rabobank"ın hesablamalarına görə, 2027-ci ilin sonuna qədər ABŞ tədarük həcmini 2025-ci il səviyyəsi ilə müqayisədə ildə 50 milyon tondan çox artıracaq və bununla da aparıcı ixracatçı kimi mövqeyini möhkəmləndirəcək.
"Energy Aspects"in məlumatına görə, ABŞ artıq Aİ-yə mayeləşdirilmiş təbii qazın 50 %-dən çoxunu tədarük edir və bu pay 70 %-ə qədər arta bilər.
Qətərin şimal yatağın genişləndirilməsi sayəsində tədarükü ildə təxminən 31 milyon ton artıracağı, Kanada və Nigeriyanın da yeni layihələr açacağı gözlənilir.
Cümə axşamı günü Aİ Rusiya əleyhinə 19-cu sanksiya paketini qəbul edib. Məhdudiyyətlərə 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qazın idxalına qadağa qoyulması daxildir ki, bu da əvvəlcə planlaşdırılandan bir il əvvəl baş verir.