    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 23:15
    Reuters: Работа над Золотым куполом США была задержана на фоне шатдауна

    Работа над проектом американской противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" была задержана из-за частичной приостановки функционирования американского правительства (шатдауна) и отсутствия плана по распределению финансирования.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По его информации, администрация американского президента Дональда Трампа выделила на проект $25 млрд, однако план по распределению этих средств так и не был составлен. Источники также отметили, что шатдаун привел к приостановке найма новых кадров для работы над созданием "Золотого купола" и отвлек постоянных сотрудников от их обязанностей по заключению контрактов.

