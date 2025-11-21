Reuters: Работа над "Золотым куполом" США была задержана на фоне шатдауна

Работа над проектом американской противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" была задержана из-за частичной приостановки функционирования американского правительства (шатдауна) и отсутствия плана по распределению финансирования.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, администрация американского президента Дональда Трампа выделила на проект $25 млрд, однако план по распределению этих средств так и не был составлен. Источники также отметили, что шатдаун привел к приостановке найма новых кадров для работы над созданием "Золотого купола" и отвлек постоянных сотрудников от их обязанностей по заключению контрактов.