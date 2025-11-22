İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 02:58
    KİV: ABŞ-nin Qızıl günbəz layihəsi üzrə işlər şatdaun səbəbindən təxirə salınıb

    ABŞ-nin "Qızıl günbəz" adlı raket əleyhinə müdafiə layihəsi üzərində iş hökumətin fəaliyyətini qismən dayandırması (şatdaun) və maliyyənin bölüşdürülməsi planının olmaması səbəbindən gecikib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası layihə üçün 25 milyard dollar ayırıb, lakin bu vəsaitin necə bölüşdürüləcəyinə dair plan hazırlanmayıb.

    Mənbələr həmçinin qeyd ediblər ki, şatdaun "Qızıl günbəz"in yaradılması üçün yeni kadrların işə götürülməsini dayandırıb və daimi əməkdaşları müqavilələr bağlamalarını yayındırıb.

    Reuters: Работа над "Золотым куполом" США была задержана на фоне шатдауна

