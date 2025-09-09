Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе
- 09 сентября, 2025
- 00:17
Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с лидерами палестинского движения ХАМАС 8 сентября настоял на том, чтобы они приняли последнее предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил неназванный катарский чиновник.
"Премьер-министр Катара настоял, чтобы ХАМАС ответил положительно на переданное через посредников последнее предложение США, направленное на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - сказал источник агентства.
