Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с лидерами палестинского движения ХАМАС 8 сентября настоял на том, чтобы они приняли последнее предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил неназванный катарский чиновник.

"Премьер-министр Катара настоял, чтобы ХАМАС ответил положительно на переданное через посредников последнее предложение США, направленное на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - сказал источник агентства.