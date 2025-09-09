ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 00:17
    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с лидерами палестинского движения ХАМАС 8 сентября настоял на том, чтобы они приняли последнее предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил неназванный катарский чиновник.

    "Премьер-министр Катара настоял, чтобы ХАМАС ответил положительно на переданное через посредников последнее предложение США, направленное на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - сказал источник агентства.

    Катар ХАМАС Израиль и Сектор Газа

    Последние новости

    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    23:47

    Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

    Другие страны
    23:35

    В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

    Инфраструктура
    23:26

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    23:14

    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

    Другие страны
    23:04

    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    В регионе
    22:58

    Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице

    Происшествия
    Лента новостей