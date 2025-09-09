İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Qətərin Baş naziri HƏMAS-a ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı şərtlərinin qəbulu üçün təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 01:07
    Qətərin Baş naziri HƏMAS-a ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı şərtlərinin qəbulu üçün təzyiq göstərib

    Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani sentyabrın 8-də Fələstinin HƏMAS hərəkatının liderləri ilə görüşündə onların Qəzza zolağında münaqişənin həlli ilə bağlı ABŞ-nin son təklifini qəbul etmələrində israr edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyinə adı açıqlanmayan Qətər rəsmisi bildirib.

    "Qətərin baş naziri təkid edib ki, HƏMAS Qəzzada atəşkəs və girovların azad olunması ilə bağlı ABŞ-nin vasitəçilərlə ötürülən son təklifinə müsbət cavab versin", - agentliyin mənbəyi bildirib.

    Qətərin Baş naziri HƏMAS ABŞ
    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Son xəbərlər

    01:38

    Fransada Baş nazirin istefası ilə bağlı nümayişlər keçirilib

    Digər ölkələr
    01:07

    Qətərin Baş naziri HƏMAS-a ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı şərtlərinin qəbulu üçün təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    00:47

    DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib

    Futbol
    00:28

    Finlandiya Ukraynanın xahişi ilə ATƏT-in Daimi Şurasının növbədənkənar iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    23:57

    Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:47

    Tupak Şakuru öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs sifarişçinin adını açıqlayıb

    Şou-biznes
    23:40

    İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıb

    Region
    23:30

    Bakının iki rayonunda su olmayacaq

    İnfrastruktur
    23:18

    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti