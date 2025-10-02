Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Reuters: Китай и Малайзия обсуждают проект переработки редкоземельных металлов

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 05:19
    Китай и Малайзия ведут предварительные переговоры о совместном проекте по переработке редкоземельных элементов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, суверенный фонд благосостояния Малайзии Khazanah Nasional может стать партнером китайской государственной компании в этом проекте.

    "Если это совместное предприятие будет реализовано, это будет означать серьезное изменение политики для Китая, который является основным поставщиком и переработчиком редкоземельных элементов. Китай ранее запретил экспорт технологии переработки для сохранения своего преимущества в этой области", - пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

    Отмечается, что Пекин готов обменять свою технологию на доступ к еще не эксплуатируемым редкоземельным ресурсам Малайзии. Подчеркивается, что этот шаг направлен на снижение конкуренции с австралийской компанией Lynas Rare Earths, имеющей перерабатывающий завод в малайзийском штате Паханг.

    Источники сообщают, что проект может столкнуться с рядом препятствий. Так, китайская сторона обеспокоена тем, сможет ли Малайзия обеспечить достаточное количество сырья для завода. Малайзийская сторона не скрывает своей обеспокоенности по поводу воздействия на окружающую среду и регуляторных барьеров.

    Изданию не удалось получить комментарии от официальных лиц Малайзии и Китая по данному вопросу.

    Сообщается, что успешное соглашение может сделать Малайзию одной из немногих стран, обладающих китайской технологией переработки редкоземельных элементов.

