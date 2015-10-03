СМИ: Госпиталь в афганском Кундузе мог пострадать в результате удара ВВС США

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела госпиталя организации "Врачи без границ" в афганском городе Кундуз, передает Report со ссылкой на Reuters.

Госпиталь мог пострадать в результате удара ВВС США. В сообщении издания утверждается, что ущерб мог быть нанесен в результате "побочного воздействия" американского авиаудара.

В сообщении организации "Врачи без границ" отмечается, что в результате попадания нескольких снарядов здание серьезно пострадало. Более 30 человек пропали без вести. В момент обстрела в здании находилось 105 пациентов и более 80 сотрудников "Врачей без границ".

"У нас еще даже нет окончательных данных о количестве погибших, но наша медицинская команда оказывает первую помощь раненным пациентам и представителям персонала "Врачей без границ", - приводятся в сообщении организации слова одного из представителей ее руководства.