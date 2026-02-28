Reuters: Белому дому докладывали о риске нехватки сил ПВО на Ближнем Востоке

Белый дом до атаки на Иран заслушал доклад, в котором говорилось, в частности, о риске нехватки средств ПВО на базах США на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, среди потенциальных рисков операции против Ирана были названы ответные удары по базам США на Ближнем Востоке. Согласно брифингу, есть риск, что средства ПВО могут не справиться с объемом ракетных ударов со стороны Ирана, несмотря на наращивание военных сил США в регионе.

Другой чиновник сообщил, что американскому президенту Дональду Трампу заявили о высоком риске и потенциально большой выгоде для США от операции.

На брифинге говорилось о "сдвиге поколений на Ближнем Востоке в пользу интересов США", а также о потенциально большом числе погибших среди американцев.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.