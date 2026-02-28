İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Reuters": Yaxın Şərqdə HHM sistemlərinin çatışmazlığı barədə Ağ Evə məruzə edilib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 21:01
    Reuters: Yaxın Şərqdə HHM sistemlərinin çatışmazlığı barədə Ağ Evə məruzə edilib

    İrana hücumdan əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarında hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin çatışmazlığı barədə Ağ Evə məruzə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi adı açıqlanmayan amerikalı məmura istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İrana qarşı əməliyyatın potensial riskləri arasında ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına cavab zərbələri göstərilib. Ağ Ev regionda hərbi qüvvələrini artırsa da, HHM vasitələrinin İran tərəfindən edilən raket zərbələrinin öhdəsindən gələ bilməməsi riski var.

    Digər bir məmur bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampa əməliyyatın yüksək risk və potensial olaraq böyük fayda daşıdığı barədə məlumat verilib.

    Brifinqdə Yaxın Şərqdə ABŞ-nin maraqları lehinə dəyişiklikdən, eləcə də amerikalılar arasında potensial olaraq çoxsaylı itkilərdən bəhs olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    Daha əvvəl bildirilib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb. Görüşün Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlanması gözlənilir.

    ABŞ HHM Yaxın Şərq İranın raket hücumu
    Reuters: Белому дому докладывали о риске нехватки сил ПВО на Ближнем Востоке
    White House faces risk of air defense shortage at US bases in Middle East

    Son xəbərlər

    22:13
    Foto

    Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi davam edir - YENİLƏNİB

    Region
    22:11

    Küveyt aeroportuna PUA hücumunda 12 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:52

    Qızıl Aypara: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda 200-dən çox insan həlak olub

    Region
    21:45
    Foto

    Regiondakı gərginlik fonunda Azərbaycan əsas aviasiya qovşağına çevrilib

    İnfrastruktur
    21:23
    Foto

    D-8 Baş katibi Türkiyədə yüksək səviyyəli görüşlər keçirib

    Xarici siyasət
    21:20

    Pezeşkian məktəbə zərbə endirilməsi ilə bağlı bütün imkanların səfərbər edilməsinə çağırıb

    Region
    21:01

    "Reuters": Yaxın Şərqdə HHM sistemlərinin çatışmazlığı barədə Ağ Evə məruzə edilib

    Digər ölkələr
    20:51

    Azərbaycan XİN: Tərəfləri danışıqlar masasına qayıtmağa çağırırıq

    Xarici siyasət
    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti