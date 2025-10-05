Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 03:25
    Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

    Работа аэропорта Вильнюса (Литва - ред.) была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовские СМИ.

    Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

    В сентябре проблемы с воздушным движением в вильнюсском аэропорту происходили трижды: 9, 11 и 27 сентября. Тогда ограничения вводились из-за наблюдаемых БПЛА.

    Литва Вильнюс аэропорт воздушные шары
    "Reuters": Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti dayandırılıb

    Последние новости

    03:53

    Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства

    Другие страны
    03:25

    Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

    Другие страны
    02:48

    Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах

    В регионе
    02:13

    Митингующие в Тбилиси покинули территорию около президентского дворца

    В регионе
    01:44

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    01:10

    Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

    Другие страны
    01:08

    Минздрав Грузии: В Тбилиси в ходе беспорядков пострадал 21 полицейский

    В регионе
    01:01

    Премьер Грузии: Мы не позволим иностранным спецслужбам свергнуть правительство

    В регионе
    00:54

    Почти 200 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Испании в поддержку палестинцев

    Другие страны
    Лента новостей