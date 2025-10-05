Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров
- 05 октября, 2025
- 03:25
Работа аэропорта Вильнюса (Литва - ред.) была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовские СМИ.
Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
В сентябре проблемы с воздушным движением в вильнюсском аэропорту происходили трижды: 9, 11 и 27 сентября. Тогда ограничения вводились из-за наблюдаемых БПЛА.
