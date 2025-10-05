İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 05 oktyabr, 2025
    • 03:26
    Reuters: Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti dayandırılıb

    Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti isti hava şarları səbəbindən dayandırılıb.

    "Report" bu barədə "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bir neçə reys digər hava limanlarına yönləndirilib.

    Qeyd edək ki, sentyabr ayında Vilnüs aeroportunda hava hərəkəti ilə bağlı problemlər üç dəfə baş verib: 9, 11 və 27 sentyabr tarixlərində. O zaman məhdudiyyətlər müşahidə olunan pilotsuz uçuş aparatları səbəbindən tətbiq edilmişdi.

    Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

