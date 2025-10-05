"Reuters": Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti dayandırılıb
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 03:26
Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti isti hava şarları səbəbindən dayandırılıb.
"Report" bu barədə "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bir neçə reys digər hava limanlarına yönləndirilib.
Qeyd edək ki, sentyabr ayında Vilnüs aeroportunda hava hərəkəti ilə bağlı problemlər üç dəfə baş verib: 9, 11 və 27 sentyabr tarixlərində. O zaman məhdudiyyətlər müşahidə olunan pilotsuz uçuş aparatları səbəbindən tətbiq edilmişdi.
Digər ölkələr
