Ретайо отказался войти в состав нового правительства Франции
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 13:18
Лидер правой партии "Республиканцы" и покидающий пост главы МВД Франции Брюно Ретайо отказался войти в новое правительство переназначенного на пост премьера страны Себастьена Лекорню.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Le Figaro.
"Нам не следует входить в это правительство. Меня в этом кабинете министров не будет", - сказал Ретайо на встрече со своими сторонниками.
По мнению Ретайо, "это правительство долго не продержится".
Против участия "Республиканцев", входящих в коалицию с пропрезидентской партией, в новом правительстве также высказался член партии и председатель Сената (верхней палаты парламента) Жерар Ларше.
Отметим, что вечером 10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьером страны.
