Ретайо отказался войти в состав нового правительства Франции

    • 11 октября, 2025
    • 13:18
    Лидер правой партии "Республиканцы" и покидающий пост главы МВД Франции Брюно Ретайо отказался войти в новое правительство переназначенного на пост премьера страны Себастьена Лекорню.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Le Figaro.

    "Нам не следует входить в это правительство. Меня в этом кабинете министров не будет", - сказал Ретайо на встрече со своими сторонниками.

    По мнению Ретайо, "это правительство долго не продержится".

    Против участия "Республиканцев", входящих в коалицию с пропрезидентской партией, в новом правительстве также высказался член партии и председатель Сената (верхней палаты парламента) Жерар Ларше.

    Отметим, что вечером 10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьером страны.

    Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

