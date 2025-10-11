Ретайо отказался войти в состав нового правительства Франции

Лидер правой партии "Республиканцы" и покидающий пост главы МВД Франции Брюно Ретайо отказался войти в новое правительство переназначенного на пост премьера страны Себастьена Лекорню.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Le Figaro.

"Нам не следует входить в это правительство. Меня в этом кабинете министров не будет", - сказал Ретайо на встрече со своими сторонниками.

По мнению Ретайо, "это правительство долго не продержится".

Против участия "Республиканцев", входящих в коалицию с пропрезидентской партией, в новом правительстве также высказался член партии и председатель Сената (верхней палаты парламента) Жерар Ларше.

Отметим, что вечером 10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьером страны.