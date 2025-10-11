Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 13:30
Fransanın sağçı Respublikaçılar Partiyasının lideri Bruno Retayo ölkənin baş naziri vəzifəsinə yenidən təyin edilmiş Sebastyan Lekornyunun yeni hökumətinə daxil olmaqdan imtina edib.
Bu barədə "Report" "Le Figaro"ya istinadən xəbər verir.
"Biz bu hökumətə daxil olmamalıyıq. Mən bu Nazirlər Kabinetində olmayacağam", - B.Retayo öz tərəfdarları ilə görüşdə deyib.
Onun fikrincə, bu hökumət uzun müddət davam gətirməyəcək.
