Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    11 oktyabr, 2025
    13:30
    Fransanın sağçı Respublikaçılar Partiyasının lideri Bruno Retayo ölkənin baş naziri vəzifəsinə yenidən təyin edilmiş Sebastyan Lekornyunun yeni hökumətinə daxil olmaqdan imtina edib.

    "Biz bu hökumətə daxil olmamalıyıq. Mən bu Nazirlər Kabinetində olmayacağam", - B.Retayo öz tərəfdarları ilə görüşdə deyib.

    Onun fikrincə, bu hökumət uzun müddət davam gətirməyəcək.

