Республиканская партия выступила против возможного визита Путина в США

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконел заявил, что визит президента России Владимира Путина в Капитолий не приветствуется и предупредил Москву избегать попыток "вмешательства в будущие выборы" в США, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Напомним, что после саммита США и России в Хельсинки 16 июля президент США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина в Вашингтон, чтобы провести вторую встречу. По предварительным данным визит запланирован на осень. После саммита с Путиным Трамп был встречен двухпартийной критикой.