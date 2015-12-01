Ренци: вопрос о военной операции в Ливии пока не стоит на повестке дня

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что вопрос о проведении международной военной операции в Ливии пока не стоит на повестке дня, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Эта тема не стоит на повестке дня, во всяком случае, в настоящий момент", — сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос в ходе публичной церемонии в Риме.

При этом Ренци подчеркнул, что возможная военная операция в Ливии обязательно должна иметь продуманную стратегию. "Италия не занимает позицию, связанную с предварительным неприятием вмешательства, в том числе военного характера или более серьезного дипломатического характера. Она лишь требует, чтобы не делали того, что произошло в Ливии: вмешательства без стратегии, последствия которого приходится оплачивать", — заявил итальянский премьер.

В понедельник министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони призвал к усилению дипломатических усилий по урегулированию ливийского кризиса. Он направил послание главам внешнеполитических ведомств ряда государств, а также спецпосланнику ООН по Ливии Мартину Коблеру, в котором подчеркнул, что создание правительства национального согласия в этой африканской стране поможет противодействовать влиянию ДАИШ (арабский акроним запрещенной в России террористической организации ИГИЛ).