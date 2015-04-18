Ренци: проблема мигрантов неотделима от кризиса в Ливии

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что проблема с нелегальными мигрантами в Средиземном море будет решена лишь с окончанием гражданского конфликта в Ливии, который заставляет сотни жителей страны пускаться в опасное путешествие, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Президент США Барак Обама призвал к политическому решению ливийского гражданского кризиса, что, по его мнению, может облегчить ситуацию с мигрантами.

Только на этой неделе жертвами неудачных переправ через море стали более 440 человек.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2014 году почти 3,5 тыс. человек погибли в Средиземном море при попытке добраться до Европы.

Благодаря программе "Маре Нострум", которая финансировалась из итальянского бюджета, в 2014 году были спасены более 200 тыс. нелегальных мигрантов.