Ремонт на НПЗ В Хайфе после удара Ирана займет несколько дней

Работы по устранению повреждений на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Oil Refineries Ltd. (ORL.TA) в израильском портовом городе Хайфа после удара Ирана продлятся несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на сообщение НПЗ.

"Пострадала энергетическая инфраструктура, обеспечивающая один из служебных объектов, а также открытая площадка вблизи административного здания. Кроме того, повреждена находящаяся за пределами комплекса внешняя инфраструктура, принадлежащая третьей стороне и являющаяся критически важной для деятельности группы. По предварительной оценке, ее восстановление займет несколько дней", - говорится в информации.

По данным изданий, большинство производственных объектов НПЗ функционирует, остальные находятся в процессе перезапуска.

В результате атаки никто не пострадал.

Компания оценивает влияние произошедшего на операционную деятельность и финансовые результаты, а также изучает порядок и сроки полного восстановления работы объектов.

Напомним, что 19 марта Иран нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам в Ашдоде и Хайфе, американским военным базам Эль-Хардж в Саудовской Аравии, Шейх-Иса в Бахрейне и Ад-Дафра в ОАЭ в рамках 65-й волны операции "Правдивое обещание-4".

Oil Refineries Ltd. (ORL.TA,) - крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Израиле, расположенный в Хайфском заливе. Завод перерабатывает около 160 -197 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, обеспечивая значительную часть потребностей страны в топливе.