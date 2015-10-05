​Религиозные лидеры Саудовской Аравии призвали к джихаду против России

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Более пятидесяти религиозных лидеров Саудовской Аравии призвали арабские страны поддержать джихад против России, Ирана, а также сирийских властей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, саудовские духовные деятели сравнили российскую воздушную операцию в Сирии с вводом советских войск в Афганистан.

Более 40 сирийских повстанческих групп, в состав которых входит мощная исламистская фракция Ахрара аль-Шам обратились к государствам ближневосточного региона с призывом заключить союз против Ирана и России, обвинив при этом Москву в оккупации своей страны.