 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Религиозные лидеры Саудовской Аравии призвали к джихаду против России

    Они сравнили российскую воздушную операцию в Сирии с вводом советских войск в Афганистан

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Более пятидесяти религиозных лидеров Саудовской Аравии призвали арабские страны поддержать джихад против России, Ирана, а также сирийских властей.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, саудовские духовные деятели сравнили российскую воздушную операцию в Сирии с вводом советских войск в Афганистан.

    Более 40 сирийских повстанческих групп, в состав которых входит мощная исламистская фракция Ахрара аль-Шам обратились к государствам ближневосточного региона с призывом заключить союз против Ирана и России, обвинив при этом Москву в оккупации своей страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi