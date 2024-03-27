О нас

Рекордное число мигрантов перебрались в Британию в первом квартале 2024 года

Рекордное число мигрантов перебрались в Британию в первом квартале 2024 года Рекордное число нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш по итогам первых трех месяцев текущего года.
Другие страны
27 марта 2024 г. 18:51
Рекордное число мигрантов перебрались в Британию в первом квартале 2024 года

Рекордное число нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш по итогам первых трех месяцев текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные МВД Соединенного Королевства.

В общей сложности с начала года в Великобританию через Ла-Манш незаконно прибыли 4,6 тыс. человек, что превышает показатели первого квартала 2022 года: тогда в страну приехали 4,5 тыс. нелегалов. За аналогичный период прошлого года их число составило 3,7 тыс.

Всего в 2023 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш, составило 29,4 тыс. Это почти на треть меньше показателей предыдущего года, что позволило премьер-министру Риши Сунаку говорить об успехах в борьбе с нелегалами. Тем не менее с 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию в общей сложности перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции. Ранее Сунак называл этот вопрос одним из ключевых приоритетов правительства.

На период рассмотрения заявок на получение убежища нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако количества этих центров недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов стерлингов (5 млрд долларов) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка 6 млн фунтов стерлингов (7,6 млн долларов) в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 2024-cü ilin birinci rübündə Britaniyaya rekord sayda miqrant gəlib

Другие новости из категории

В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро
В Испании задержали 25 человек за мошенничество с пособиями по безработице на 4 млн евро
27 марта 2024 г. 19:56
СК России: Опознаны 84 тела жертв теракта в Крокусе
СК России: Опознаны 84 тела жертв теракта в "Крокусе"
27 марта 2024 г. 19:11
Интерпол предупредил о возможной эпидемии организованной преступности в мире
Интерпол предупредил о возможной "эпидемии" организованной преступности в мире
27 марта 2024 г. 17:53
В Варшаве таксисты пытаются заблокировать центр города, протестуя против низких тарифов
В Варшаве таксисты пытаются заблокировать центр города, протестуя против низких тарифов
27 марта 2024 г. 17:43
В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих
В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих
27 марта 2024 г. 17:29
В секторе Газа погибли около 32,5 тыс. палестинцев
В секторе Газа погибли около 32,5 тыс. палестинцев
27 марта 2024 г. 16:37
СМИ: Около 20 школ в Париже получили сообщения с угрозой взрыва
СМИ: Около 20 школ в Париже получили сообщения с угрозой взрыва
27 марта 2024 г. 15:55
Фуад Гусейналиев: Запад использует азербайджано-армянские переговоры в своих целях
Фуад Гусейналиев: Запад использует азербайджано-армянские переговоры в своих целях
27 марта 2024 г. 15:45
В Германии пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В Германии пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
27 марта 2024 г. 15:39
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
27 марта 2024 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi