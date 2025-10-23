Реконструкция штаб-квартиры Совета ЕС в Брюсселе обойдется в €1,1 млрд

Евросоюз намерен потратить €1,1 млрд на реконструкцию своей штаб-квартиры Совета ЕС в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Euractiv.

Речь идет о здании Justus Lipsius. Оно уже "относится к категории с наихудшими показателями энергоэффективности", реконструкция будет проведена из соображений безопасности.