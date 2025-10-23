Aİ Şurası binasının yenidən qurulması 1,1 milyard avroya başa gələcək
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 11:20
Avropa İttifaqı (Aİ) Aİ Şurasının Brüsseldəki mənzil-qərargahının yenidən qurulmasına 1,1 milyard avro yönəltmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euractiv" portalı bildirib.
Söhbət Justus Lipsius binasından gedir. Bu bina artıq "ən pis enerji səmərəliliyi göstəriciləri olan bina kateqoriyasına aiddir", yenidənqurma işləri təhlükəsizlik məqsədilə həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:34
İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:31
Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
11:31
Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:30
AMB İslam bankçılığı üzrə potensialı artırmaq üçün təcrübə proqramlarına start veribMaliyyə
11:30
Azərbaycan klubu ötən ay heyətinə qatdığı basketbolçu ilə yollarını ayırıbKomanda
11:30
ARDNF AÇG-nin işlənməsindən 3,6 milyard dollardan çox gəlir əldə edibEnergetika
11:26
Foto
Azərbaycanda 65-ə yaxın Estoniya şirkəti fəaliyyət göstərirBiznes
11:25
Zelenski: Ukrayna Rusiya ilə bütün mümkün danışıqlara hazırdırDigər ölkələr
11:23