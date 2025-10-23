İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Aİ Şurası binasının yenidən qurulması 1,1 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:20
    Aİ Şurası binasının yenidən qurulması 1,1 milyard avroya başa gələcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) Aİ Şurasının Brüsseldəki mənzil-qərargahının yenidən qurulmasına 1,1 milyard avro yönəltmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euractiv" portalı bildirib.

    Söhbət Justus Lipsius binasından gedir. Bu bina artıq "ən pis enerji səmərəliliyi göstəriciləri olan bina kateqoriyasına aiddir", yenidənqurma işləri təhlükəsizlik məqsədilə həyata keçiriləcək.

