Рейтинги предыдущих президентов США Обамы и Буша выросли при Трампе

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По данным нового опроса, рейтинги предыдущих президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша выросли на фоне падения популярности Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сoобщает The Hill.

По данным нового опроса Gallup, рейтинг президента Буша вырос на 7 пунктов за прошедший год, до 59%, а рейтинг Обамы с января 2016 года вырос с 58 до 63%.

Отмечается, что в последний год президентства работу Буша одобрял 41% опрошенных. По последним данным опросов, работу Трампа одобряют 40% американцев.

Ранее сообщалось, что все больше американцев поддерживают импичмент Трампа.