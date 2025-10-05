Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 16:31
    Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

    Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции в составе блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достиг самого низкого значения с момента прихода к власти 6 мая.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    Уровень поддержки ХДС/ХСС достигает 24%, что на один процентный пункт (п.п.) меньше, чем на прошлой неделе. Это худший результат для консерваторов за шесть месяцев. Социал-демократы также потеряли 1 п.п. и заручились поддержкой лишь 14% избирателей. Таким образом, коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набрала только 38%, что является самым низким показателем с момента прихода к власти в мае.

    "ХДС/ХСС и СДПГ набрали всего 38% и находятся на 6 п.п. дальше от парламентского большинства", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. "По сравнению с результатами федеральных выборов, прошедших 23 февраля 2025 года, ХДС/ХСС и СДПГ вместе потеряли 7 п.п. - примерно каждого шестого избирателя", - пояснил он.

    Возглавляет рейтинг популярности ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26% голосов (без изменений). Левая партия улучшила свои показатели на 1 п.п. и набирает 12%, опережая "Зеленых" с 11% (минус 1 п.п.). Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Это означает, что парламентское большинство достигается при 44% и более голосов.

    Опрос проводился с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1 186 человек.

    правящая коалиция Германия рейтинг

