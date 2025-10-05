Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb
- 05 oktyabr, 2025
- 17:47
Almaniyanın Xristian Demokrat İttifaqı, Xristian Sosial İttifaqı (XDİ/XSİ) və Sosial Demokrat Partiyasından (SDP) ibarət hakim koalisiyasının təsdiq reytinqi mayın 6-da hakimiyyətə gəldikdən bəri ən aşağı səviyyəyə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, INSA sorğu institutunun "Bild am Sonntag" qəzetinin sifarişi ilə keçirdiyi sorğuda məlum olub.
XDİ/XSİ-nin dəstək səviyyəsi ötən həftədən bir faiz bəndi azalaraq 24 %-ə çatıb. Bu, mühafizəkarların son altı ayda əldə etdiyi ən pis nəticədir. Sosial demokratlar da bir faiz bəndi itirərək seçicilərin cəmi 14 %-nin dəstəyini qazanıb. Bu o deməkdir ki, XDİ/XSİ və SDP koalisiyası may ayında hakimiyyətə gəldikdən bəri ən aşağı səviyyəni cəmi 38 % əldə edib.
"XDİ/XSİ və SDP cəmi 38 % səs toplayıb və parlament çoxluğundan 6 faiz bəndi uzaqdadır", - INSA-nın direktoru Herman Binkert nəticələri şərh edib. "23 fevral 2025-ci ildə keçirilən federal seçkilərin nəticələri ilə müqayisədə, XDİ/XSİ və SDP birlikdə 7 faiz bəndi itirdi - təxminən hər altı seçicidən biri", - o vurğulayıb.
Populyarlıq reytinqinə 26% səslə ifrat sağçı Almaniya üçün Alternativ (AfD) başçılıq edir (dəyişməyib). Sol Partiya öz göstəricilərini 1 faiz bəndi yaxşılaşdırıb və hazırda 12 % səviyyəsindədir, "Yaşıllar"ı 11 % (1 faiz bəndi aşağı) qabaqlayır.
Qalan partiyalar Bundestaqa daxil olmaq üçün tələb olunan 5 %-lik baryeri keçə bilməyiblər. Bu o deməkdir ki, 44 % və ya daha çox səslə parlament çoxluğu əldə edilir.
Sorğu sentyabrın 29-dan oktyabrın 2-dək aparılıb, 1 186 nəfər iştirak edib.