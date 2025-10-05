İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Almaniyanın Xristian Demokrat İttifaqı, Xristian Sosial İttifaqı (XDİ/XSİ) və Sosial Demokrat Partiyasından (SDP) ibarət hakim koalisiyasının təsdiq reytinqi mayın 6-da hakimiyyətə gəldikdən bəri ən aşağı səviyyəyə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, INSA sorğu institutunun "Bild am Sonntag" qəzetinin sifarişi ilə keçirdiyi sorğuda məlum olub.

    XDİ/XSİ-nin dəstək səviyyəsi ötən həftədən bir faiz bəndi azalaraq 24 %-ə çatıb. Bu, mühafizəkarların son altı ayda əldə etdiyi ən pis nəticədir. Sosial demokratlar da bir faiz bəndi itirərək seçicilərin cəmi 14 %-nin dəstəyini qazanıb. Bu o deməkdir ki, XDİ/XSİ və SDP koalisiyası may ayında hakimiyyətə gəldikdən bəri ən aşağı səviyyəni cəmi 38 % əldə edib.

    "XDİ/XSİ və SDP cəmi 38 % səs toplayıb və parlament çoxluğundan 6 faiz bəndi uzaqdadır", - INSA-nın direktoru Herman Binkert nəticələri şərh edib. "23 fevral 2025-ci ildə keçirilən federal seçkilərin nəticələri ilə müqayisədə, XDİ/XSİ və SDP birlikdə 7 faiz bəndi itirdi - təxminən hər altı seçicidən biri", - o vurğulayıb.

    Populyarlıq reytinqinə 26% səslə ifrat sağçı Almaniya üçün Alternativ (AfD) başçılıq edir (dəyişməyib). Sol Partiya öz göstəricilərini 1 faiz bəndi yaxşılaşdırıb və hazırda 12 % səviyyəsindədir, "Yaşıllar"ı 11 % (1 faiz bəndi aşağı) qabaqlayır.

    Qalan partiyalar Bundestaqa daxil olmaq üçün tələb olunan 5 %-lik baryeri keçə bilməyiblər. Bu o deməkdir ki, 44 % və ya daha çox səslə parlament çoxluğu əldə edilir.

    Sorğu sentyabrın 29-dan oktyabrın 2-dək aparılıb, 1 186 nəfər iştirak edib.

    sorğu Hakim koalisiya Almaniya
    Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

    Son xəbərlər

    18:40

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    18:36

    Rassel Formula 1 Sinqapur Qran Prisinin qalibi olub

    Formula 1
    18:30

    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Digər ölkələr
    18:23

    Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıb

    Digər ölkələr
    18:12

    III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:10

    Etirazçılar Tbilisidə mədəni irs obyektlərinə ziyan vurublar

    Region
    18:02

    Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"

    Xarici siyasət
    17:59

    Suriya DİN: Parlament seçkiləri qanunu pozuntusu olmadan keçirilir

    Digər ölkələr
    17:47

    Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti