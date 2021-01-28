Рейтинг одобрения Байдена в первую неделю президентства составил 54%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления.

Как передает Report, это следует из результатов опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.

"Президент Джо Байден начинает свой срок, заручившись поддержкой большинства американцев... Текущий рейтинг президента уже выше, чем когда-либо за время президентства Дональда Трампа", - сообщается в пресс-релизе университета.

Отмечается, что 54% опрошенных одобряют действия Байдена, 30% респондентов не одобряют. При этом уровень поддержки зависит от партийной принадлежности опрошенных - среди демократов он достигает 90%, 47% - среди независимых избирателей и только 15% - среди республиканцев.