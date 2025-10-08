Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Рейтинг Макрона на посту президента Франции рухнул до 14%

    08 октября, 2025
    23:05
    Рейтинг доверия президента Франции Эмманюэля Макрона рухнул до рекордно низкого уровня.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Elabe для газеты Les Echos.

    Уточняется, что 82% французов выразили недоверие главе французского государства, и лишь 14% одобрили его деятельность.

    Таким образом, рейтинг Макрона опустился до уровня Франсуа Олланда, который в 2016 году завершал свой мандат с тем же показателем и отказался от переизбрания из-за катастрофически низкой поддержки.

    Макрон уступил даже недавно ушедшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, которому доверяют 28% опрошенных, несмотря на то что его правительство просуществовало меньше двух недель.

    Наибольшей поддержкой среди французов пользуются лидеры правой партии "Национальное объединение" - Марин Ле Пен (35%) и Жордан Барделла (39%), которые остаются главными политическими соперниками действующего президента.

