İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Sorğu: Makron Ollandın səviyyəsinə düşüb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 23:17
    Sorğu: Makron Ollandın səviyyəsinə düşüb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun reytinqi rekord həddə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Les Echos" qəzeti üçün sifarişi ilə "Elabe" institutu tərəfindən keçirilən sorğuda göstərilib.

    Qeyd olunub ki, Fransa sakinlərinin 82%-i dövlət başçısına etimad göstərmədiyini, cəmi 14%-i isə onun fəaliyyətini bəyəndiyini bildirib.

    Beləliklə, Makronun bəyənmə reytinqi 2016-cı il müddətini eyni reytinqlə başa vuran və rekord dərəcədə aşağı dəstəyə görə yenidən seçilməkdən imtina edən Fransua Ollandın səviyyəsinə düşüb.

    Makron hətta respondentlərin 28%-nin etimad göstərdiyi bir müddət əvvəl istefa vermiş baş nazir Sebastian Lekornu qarşısında da mövqelərini itirib. Sağçı "Milli Birlik" partiyasının parlament fraksiyasının lideri Marin Le Pen (35%) və Jordan Bardella (39%) fransızlar arasında ən böyük dəstəyə malikdirlər və hazırkı prezidentin əsas siyasi rəqibləri olaraq qalırlar.

    Emmanuel Makron Fransa
    Рейтинг Макрона на посту президента Франции рухнул до 14%

    Son xəbərlər

    23:17

    Sorğu: Makron Ollandın səviyyəsinə düşüb

    Digər ölkələr
    23:09

    Tbilisidə iğtişaşlar nəticəsində həbs olunanların sayı 35-ə çatıb

    Region
    22:50

    Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:43

    "Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcək

    Futbol
    22:32

    Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:20
    Video

    Şarmazanovun şoku: "Türk Ermənistanı" ritorikasının gizlinləri

    Region
    21:52

    ABŞ Senatı altıncı dəfə hökumətin maliyyələşdirmə qanunlarını qəbul edə bilməyib

    Digər ölkələr
    21:50

    Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti