Sorğu: Makron Ollandın səviyyəsinə düşüb
- 08 oktyabr, 2025
- 23:17
Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun reytinqi rekord həddə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Les Echos" qəzeti üçün sifarişi ilə "Elabe" institutu tərəfindən keçirilən sorğuda göstərilib.
Qeyd olunub ki, Fransa sakinlərinin 82%-i dövlət başçısına etimad göstərmədiyini, cəmi 14%-i isə onun fəaliyyətini bəyəndiyini bildirib.
Beləliklə, Makronun bəyənmə reytinqi 2016-cı il müddətini eyni reytinqlə başa vuran və rekord dərəcədə aşağı dəstəyə görə yenidən seçilməkdən imtina edən Fransua Ollandın səviyyəsinə düşüb.
Makron hətta respondentlərin 28%-nin etimad göstərdiyi bir müddət əvvəl istefa vermiş baş nazir Sebastian Lekornu qarşısında da mövqelərini itirib. Sağçı "Milli Birlik" partiyasının parlament fraksiyasının lideri Marin Le Pen (35%) və Jordan Bardella (39%) fransızlar arasında ən böyük dəstəyə malikdirlər və hazırkı prezidentin əsas siyasi rəqibləri olaraq qalırlar.