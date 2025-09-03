Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 17:15
    Рейтинг доверия Макрону среди французов упал до рекордных 15%

    Только 15% населения Франции доверяют президенту страны Эмманюэлю Макрону.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Figaro, таковы данные опроса Verian.

    Согласно этим данным, уровень популярности Макрона достиг самой низкой отметки за время нахождения его на посту президента.

    Согласно опросу, 80% французов не доверяют Макрону. Остальные 5% затруднились ответить.

    Уровень доверия премьеру страны Франсуа Байру опустился до 14% - также самого низкого показателя с момента его вступления в должность. При этом 82% населения не доверяют Байру, 4% воздержались от ответа.

    Только 3% респондентов верят в то, что обстановка в стране наладится, в то время как 81% считают, что ситуация будет только ухудшаться.

    Опрос проходил с 31 августа по 2 сентября среди 1 тыс. французов.

