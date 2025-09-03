Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edir
- 03 sentyabr, 2025
- 17:28
Fransa əhalisinin cəmi 15 %-i ölkə Prezidenti Emmanuel Makrona etibar edir.
"Report"un "Le Figaro" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunlar "Verian"ın sorğusunun nəticələridir.
Bu məlumatlara görə, Makronun populyarlıq səviyyəsi onun prezidentlik müddətində ən aşağı həddə çatıb.
Sorğuya görə, fransızların 80 %-i Makrona etibar etmir. Qalan 5 % cavab verməkdə çətinlik çəkib.
Ölkənin Baş naziri Fransua Bayruya etimad səviyyəsi 14 %-ə düşüb. Bu da onun vəzifəyə başladığı vaxtdan ən aşağı göstəricidir. Bununla yanaşı, əhalinin 82 %-i Bayruya etibar etmir, 4 %-i cavab verməkdən çəkinib.
Respondentlərin cəmi 3 %-i ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşacağına inanır, 81 %-i isə hesab edir ki, vəziyyət pisləşəcək.
Sorğu 31 avqust - 2 sentyabr tarixlərində 1 min fransız arasında keçirilib.