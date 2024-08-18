Рейтинг британского премьера значительно снизился на фоне беспорядков

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился на 26 п.п. с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля.
Как сообщает
Согласно информации, в настоящее время рейтинг одобрения Стармера составляет -7%, хотя в первом социологическом исследовании после выборов он был на уровне +19%.
Отмечается, что снижение показателя произошло на фоне антимигрантских беспорядков по всей стране, которые вспыхнули на фоне
При этом рейтинг одобрения бывшего главы правительства Риши Сунака, который продолжает временно оставаться во главе Консервативной партии, составляет -30%, отмечает агентство.
Опрос Opinium проводился 14-16 августа, в нем приняли участие примерно 2 тыс. человек.
Лейбористская партия на прошедших выборах завоевала 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в парламент всего лишь 121 депутата.