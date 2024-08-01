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В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей

В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних.
Другие страны
1 августа 2024 г. 15:45
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей

Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщает издание Telegraph.

"После того как он предстал перед магистратским судом Ливерпуля по обвинению в трех убийствах, десяти покушениях на убийство и хранении холодного оружия, 17-летний юноша был помещен под стражу для несовершеннолетних", - сказано в статье.

Отмечается, что позднее в четверг он должен предстать перед королевским судом Ливерпуля.

Нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли.

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