Редкий двойной торнадо обрушился на запад Сицилии
- 09 октября, 2026
- 20:11
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Редкий двойной водный смерч обрушился в пятницу на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, после этого смерч продвинулся вглубь суши и нанес ущерб зданиям, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям.
Две вихревые колонны образовались над морем недалеко от порта Марсалы, а затем достигли суши и двинулись в сторону прилегающих районов Трапани.
Несколько человек пострадали и были госпитализированы.
Экстремальные погодные условия оставили след разрушений по всей прибрежной зоне, и службы экстренной помощи занимаются ликвидацией последствий стихии.
Ранее 24 августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.