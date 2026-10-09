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    Редкий двойной торнадо обрушился на запад Сицилии

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 20:11
    Редкий двойной торнадо обрушился на запад Сицилии

    Редкий двойной водный смерч обрушился в пятницу на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, после этого смерч продвинулся вглубь суши и нанес ущерб зданиям, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям.

    Две вихревые колонны образовались над морем недалеко от порта Марсалы, а затем достигли суши и двинулись в сторону прилегающих районов Трапани.

    Несколько человек пострадали и были госпитализированы.

    Экстремальные погодные условия оставили след разрушений по всей прибрежной зоне, и службы экстренной помощи занимаются ликвидацией последствий стихии.

    Ранее 24 августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.

    Торнадо Сицилия
    Siciliyanın qərbində nadir ikili tornado müşahidə olunub
    Rare twin tornadoes hit western Sicily
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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