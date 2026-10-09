Редкий двойной торнадо обрушился на запад Сицилии

Редкий двойной водный смерч обрушился в пятницу на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, после этого смерч продвинулся вглубь суши и нанес ущерб зданиям, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям.

Две вихревые колонны образовались над морем недалеко от порта Марсалы, а затем достигли суши и двинулись в сторону прилегающих районов Трапани.

Несколько человек пострадали и были госпитализированы.

Экстремальные погодные условия оставили след разрушений по всей прибрежной зоне, и службы экстренной помощи занимаются ликвидацией последствий стихии.

Ранее 24 августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.